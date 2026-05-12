Dopo l’addio alla Roma continua a susseguirsi clamorose voci sul futuro di Ranieri: ecco cosa sta succedendo.

Lo scorso 24 aprile si sono ufficialmente separate le strade della Roma e di Claudio Ranieri, che ha lasciato il suo posto come senior advisor del club giallorosso. Un addio inaspettato, almeno fino a qualche settimana fa quando sembrava scontata la permanenza nella capitale del 74enne romano che, però, potrebbe ripartire immediatamente da una panchina eccellente.

Ranieri continua ad essere accostato con insistenza alla Nazionale Italiana per la sostituzione di Gattuso e in queste ore sono arrivate importantissime conferme in tal senso. L’ex dirigente giallorosso ha infatti rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport a margine del ‘Premio Nazionale Gianni Di Marzio‘: “All’epoca dissi di no alla Nazionale perché ero sotto contratto con la Roma e non potevo avere due lavori. In questo momento sono libero, quindi mai dire mai. Se ti chiamano, devi rispondere sì e basta a prescindere da quello che ti viene proposto”.

Ranieri, dunque, spalanca le porte a un suo approdo sulla panchina azzurra: sarà davvero lui il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana? Lo scopriremo molto presto…