Dopo l’addio alla Roma continua a susseguirsi clamorose voci sul futuro di Ranieri: ecco cosa sta succedendo. 

Lo scorso 24 aprile si sono ufficialmente separate le strade della Roma e di Claudio Ranieri, che ha lasciato il suo posto come senior advisor del club giallorosso. Un addio inaspettato, almeno fino a qualche settimana fa quando sembrava scontata la permanenza nella capitale del 74enne romano che, però, potrebbe ripartire immediatamente da una panchina eccellente.

Ranieri
Ranieri – Radioradio.it

Ranieri continua ad essere accostato con insistenza alla Nazionale Italiana per la sostituzione di Gattuso e in queste ore sono arrivate importantissime conferme in tal senso. L’ex dirigente giallorosso ha infatti rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport a margine del ‘Premio Nazionale Gianni Di Marzio‘: “All’epoca dissi di no alla Nazionale perché ero sotto contratto con la Roma e non potevo avere due lavori. In questo momento sono libero, quindi mai dire mai. Se ti chiamano, devi rispondere sì e basta a prescindere da quello che ti viene proposto”.

Ranieri, dunque, spalanca le porte a un suo approdo sulla panchina azzurra: sarà davvero lui il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana? Lo scopriremo molto presto…