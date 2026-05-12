Fulmine a ciel sereno in casa giallorossa dopo il preziosissimo successo ottenuto in extremis sul campo del Parma.

Prima la rete che ha sbloccato la gara dopo pochi minuti, poi il rigore realizzato all’ultimo istante che ha permesso alla Roma di sbancare Parma proprio in extremis. Donyell Malen non si ferma più e, grazie alla doppietta messa a segno allo Tardini consolida il secondo posto nella classifica marcatori con addirittura 13 reti messe a segno da gennaio a oggi. Numeri stratosferici che certificano tutto il potenziale del centravanti olandese classe ’99.

Malen, che sarà riscattato dall’Aston Villa per 25 milioni di euro al raggiungimento della qualificazione europea in Champions o Europa League e al 50% delle presenze con la casacca giallorossa, fa però tremare i tifosi. Secondo quanto raccolto in esclusiva da ‘Camelio.it’, il Galatasaray starebbe infatti pensando di dare l’assalto al 27enne originario di Wieringen in caso di addio di Osimhen.

Il club turco vanta una grandissima disponibilità economica e con un’offerta di circa 60 milioni potrebbe far vacillare la dirigenza capitolina: attenzione, dunque, al futuro di Malen anche se A Trigoria sono concentrati soprattutto su questo finale di stagione e sulla volata Champions League quando mancano appena 180′ al termine del campionato.