Notte fonda in casa rossonera dopo la pesantissima sconfitta interna contro l’Atalanta: ora la Champions è a rischio. 

Il Milan non sa più vincere. I rossoneri si arrendono in casa all’Atalanta (2-3) nel posticipo serale della 36esima giornata di Serie A, rimediando così la terza sconfitta nelle ultime cinque partite di campionato. Ora Maignan e compagni sono scivolati al quarto posto in classifica, in compagnia della Roma, e rischiano di dire definitivamente addio alla Champions League.

Allegri saluta i tifosi
Allegri – Radioradio.it

I tifosi rossoneri non ne possono più e già ieri sera a San Siro hanno abbandonato gli spalti prima del fischio d’inizio. In queste ore, su X è tornato in tendenza l’hashtag #AllegriOut con la maggior parte dei supporter del Diavolo che chiede a gran voce l’esonero dell’allenatore livornese.

Domenica il Milan ha una partita decisiva sul campo del Genoa di De Rossi: un match davvero insidioso che rischia di rovinare la stagione dei rossoneri che fino a qualche settimana fa lottavano addirittura con l’Inter per lo scudetto. Serviranno assolutamente 3 punti per non salutare la prossima edizione della Champions…