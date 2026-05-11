Notte fonda in casa rossonera dopo la pesantissima sconfitta interna contro l’Atalanta: ora la Champions è a rischio.

Il Milan non sa più vincere. I rossoneri si arrendono in casa all’Atalanta (2-3) nel posticipo serale della 36esima giornata di Serie A, rimediando così la terza sconfitta nelle ultime cinque partite di campionato. Ora Maignan e compagni sono scivolati al quarto posto in classifica, in compagnia della Roma, e rischiano di dire definitivamente addio alla Champions League.

I tifosi rossoneri non ne possono più e già ieri sera a San Siro hanno abbandonato gli spalti prima del fischio d’inizio. In queste ore, su X è tornato in tendenza l’hashtag #AllegriOut con la maggior parte dei supporter del Diavolo che chiede a gran voce l’esonero dell’allenatore livornese.

Concordo con quanto detto da @DSportiva: il mio @acmilan, purtroppo, sarà fuori dalla #championsleague. Al suo posto ci andrà la @Roma.

Andate a zappare, #furlaniout e #allegriout — Alessandro Luongo (@alelu62) May 10, 2026

I don’t care about the fourth position. I want #RedBirdOut , @Ibra_official , #FurlaniOut , #AllegriOut out ASAP. This should be the priority of every Milan fan in the world. We need serious leadership and not a bunch of clowns. #BringMilanback — Oxenstierna (@QunDacke) May 10, 2026

Domenica il Milan ha una partita decisiva sul campo del Genoa di De Rossi: un match davvero insidioso che rischia di rovinare la stagione dei rossoneri che fino a qualche settimana fa lottavano addirittura con l’Inter per lo scudetto. Serviranno assolutamente 3 punti per non salutare la prossima edizione della Champions…