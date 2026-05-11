L’annuncio spiazza i sostenitori del campione di San Candido: a sorridere è il tennista originario di Murcia.

Jannik Sinner c’è. Il numero 1 del ranking Atp asfalta Sebastian Ofner nel match d’esordio degli Internazionali d’Italia col punteggio di 6-3, 6-4: l’azzurro disputa un match perfetto, mettendo in mostra un grandissimo tennis davanti al pubblico di casa e confermando di essere il principale candidato alla vittoria finale. Anche perché due dei protagonisti più attesi, ovvero Fonseca e Fils, hanno già salutato il torneo in corso di svolgimento sulla terra di Roma.

Sinner che, in caso di trionfo a Roma, ha l’occasione di allungare in classifica su Alcaraz, attualmente fermo ai box per un infortunio al polso. A fare chiarezza su questo dualismo è coach Patrick Mouratoglou attraverso un post pubblicato su Instagram: “Vi ricorderete che tutti affermavano la superiorità di Carlos dopo gli Australian Open. Ora gli stessi dicono l’esatto contrario. La verità è che l’italiano e lo spagnolo sono allo stesso livello, solo che nel tennis i momenti cambiano velocemente. Alcaraz non sta giocando per infortunio, ma la sostanza non cambia”. E voi da che parte state? Secondo voi chi è superiore tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz?