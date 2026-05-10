Attesa spasmodica in vista della sfida tra Parma e Roma che si giocherà domenica pomeriggio: le ultime.

Manca ormai pochissimo al fischio d’inizio del match tra Parma e Roma, in programma alle ore 18:00 e valido per la 36esima giornata di Serie A. Una sfida importantissima visto che a 270′ dalla fine del campionato i giallorossi si giocano la qualificazione alla prossima Champions League insieme a Milan, Juventus e Como.

Intanto, però, arrivano aggiornamenti importati per quel che concerne le scelte di formazione. I padroni di casa, infatti, saranno costretti a rinunciare ad Adrián Bernabé, che si è fermato nuovamente a causa di un’infiammazione all’ileopsoas: una tegola pesantissima per il tecnico Cuesta che, dunque, si vedrà costretto a rinunciare al suo centrocampista di maggiore qualità.

Dall’altra parte, invece, Gian Piero Gasperini sembra avere le idee chiare sull’undici da mandare in campo: gli unici dubbi riguardano l’impiego di Mancini, che è diffidato e che rischia di saltare il derby contro la Lazio in caso di giallo, e l’ultimo posto in attacco dove Dybala insidia Soulé. Parma-Roma vale tantissimo e, dunque, a Trigoria hanno tutta l’intenzione di non lasciare nulla al caso.