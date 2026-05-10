Un annuncio choc scuote la vigilia della sfida tra Parma e Roma: il protagonista è ancora una volta l’argentino.

L’attesa sta per finire. Ancora poche ore e la Roma tornerà in campo per affrontare il Parma in una trasferta che si preannuncia delicatissima: i gialloblu sono ormai salvi ma quest’anno hanno già dimostrato di potersela giocare contro chiunque, mentre l’undici allenato da Gasperini non può permettersi passi falsi in vista della volata Champions League.

Roma che a Parma potrà contare anche sull’apporto di Paulo Dybala che, però, dovrebbe accomodarsi almeno inizialmente in panchina. A fare un punto sul centravanti argentino è questa volta il famoso rapper e tifoso giallorosso Davide De Luca, in arte Gemitaiz, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso del podcast de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Dybala? Credo sia ‘fracico’ come diciamo a Roma, ma è un piacere vederlo giocare. Spero che se ne vada, prende troppi soldi e non gioca mai”.

Un annuncio importantissimo, destinato sicuramente a far discutere. Ma l’attenzione è adesso rivolta solo ed esclusivamente al campo: a Parma la Roma si gioca la Champions League e non sono ammesse distrazioni.