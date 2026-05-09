Il campionissimo di San Candido si appresta a debuttare sulla terra di Roma davanti al pubblico di casa.

Il grande giorno è arrivato. Sabato 9 maggio, alle ore 19:00, Jannik Sinner debutterà agli Internazionali d’Italia contro contro l’austriaco Sebastian Ofner, numero 82 del ranking Atp. L’azzurro ha vinto gli ultimi 4 Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid) ed è il grande favorito per la vittoria finale, anche in virtù dell’assenza dell’amico-rivale Alcaraz e della clamorosa eliminazione di Djokovic che ieri si è arreso in tre set al croato Dino Prizmic.

Ne è convinto anche il connazionale Musetti che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni subito dopo la vittoria contro il francese Giovanni Mpetshi-Perricard: “Io non mi sento uno dei favoriti per la finale, il favorito in questo momento è solo Sinner“.

Parole importanti che pongono tutti di fronte a un quesito: riuscirà qualcuno a arrestare la corsa del numero 1 del ranking Atp oppure Jannik conquisterà anche Roma? Lo sapremo già nelle prossime ore, quando il re della classifica mondiale debutterà davanti al suo pubblico con l’obiettivo di compiere l’ennesima impresa della sua già straordinaria carriera. Sinner è l’uomo da battere anche agli Internazionali: chi riuscirà a fermarlo?