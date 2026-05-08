Il deficit/PIL e lo zero virgola dell’UE che non ha nessun fondamento scientifico

Il rapporto deficit-PIL italiano del 2025 si è attestato al 3,1%, superando di un soffio la soglia fissata dall’Unione Europea, ovvero il 3%. Secondo una stima, senza il peso della coda del Superbonus il deficit sarebbe sceso al 2,7%. Solo nel 2025 sono emersi 8,4 miliardi di euro di crediti edilizi legati alla legislazione previgente: un impatto pari allo 0,4% del PIL, ritenuto di natura transitoria e non ricorrente.

La finanza agevolata è sempre distorsiva

Ho aziende in consulenza nel settore costruzioni, e tutte confermano quello che avevo previsto: il Superbonus è stato distorsivo per il settore. La finanza agevolata è sempre distorsiva — lo dico perché conosco questo mondo da circa 30 anni — indipendentemente dai modi in cui la intende la Commissione. È distorsiva perché altera la reale competitività. Sarebbe molto meglio lasciare i soldi nelle tasche degli imprenditori invece di sottrarglieli per darli a Bruxelles, che poi decide cosa devono fare alcuni imprenditori — e non tutti — con quei soldi. Il che è una follia.

L’impatto di questi bonus, pari allo 0,4% del PIL, ha generato un meccanismo di disincronia contabile: l’agevolazione viene contabilizzata nel corso degli anni in base alla maturazione effettiva dei crediti agevolati. Ma rendiamoci conto di cosa stiamo davvero discutendo: stiamo parlando dello zero virgola del PIL. Stiamo parlando dello zero virgola di sforamento del 3% di un deficit che non ha alcun valore scientifico.

Agli imprenditori non interessa nulla di tutto questo

Sapere che la fiducia nei mercati è solida, con lo spread BTP-Bund sceso a circa 90 punti base, o che il documento di finanza pubblica traccia un percorso di rientro del deficit al 2,1%, non interessa assolutamente nulla agli imprenditori. E hanno ragione. Quello che conta davvero è fare un piano strategico per la propria impresa e lasciare che chi fa politica — o meglio, chi fa carriera sulle sedie di velluto fregandosene della reale imprenditoria — continui a raccontare di fattori di instabilità e obiettivi di bilancio. Pensate al vostro bilancio. Quello della vostra impresa.

Il 14 maggio terrò un webinar gratuito rivolto agli imprenditori di tutti i settori. Sono già iscritte oltre 800 persone. Puoi registrarti su valeriomalvezzi.it.

Malvezzi Quotidiani, l’Economia Umanistica spiegata bene | Con Valerio Malvezzi