Caso arbitri, l’ironia di Damascelli: “Inter estranea? Strano nessuno parli dei rischi della Juve…”

CAOS ARBITRI – Intercettazioni, audizioni e nuove verifiche investigative. L’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale italiano entra in una fase delicata e riaccende le polemiche attorno ai rapporti tra vertici arbitrali e club di Serie A.

Il designatore di Serie A e B Gianluca Rocchi, autosospeso e indagato per concorso in frode sportiva, è accusato di presunte pressioni nelle designazioni arbitrali, con riferimento ad arbitri considerati “graditi” o “non graditi” all’Inter.

Tra le gare finite sotto la lente ci sono Bologna-Inter, Udinese-Parma, la semifinale di Coppa Italia Inter-Milan e Salernitana-Modena. Gli investigatori stanno cercando di chiarire se alcune designazioni siano state orientate da richieste o pressioni provenienti dai club.

Al centro dell’indagine c’è anche un presunto incontro avvenuto a San Siro il 2 aprile 2025. Secondo gli inquirenti, in quell’occasione sarebbe stata discussa una presunta “combine” sulle designazioni arbitrali: Daniele Doveri, ritenuto “poco gradito” all’Inter, sarebbe stato designato per il derby di Coppa Italia per evitare future direzioni dei nerazzurri, mentre Andrea Colombo avrebbe arbitrato Bologna-Inter.

Sulla vicenda è intervenuto anche Giuseppe Marotta: “C’è grande amarezza, da prima del Torino non faccio altro che dire: non esiste una lista di arbitri graditi o non graditi. Ci siamo sempre comportati con correttezza. Non abbiamo nulla da temere“.

L’inchiesta resta coperta da segreto istruttorio e, al momento, gli atti non sono stati trasmessi alla Procura Federale FIGC.

Caso arbitri, Damascelli riaccende le polemiche: “Strano che nessuno parli dei rischi Juve”

Tony Damascelli torna a parlare del caso arbitri e delle intercettazioni emerse nell’inchiesta della Procura di Milano.

A Radio Radio Mattino – Sport & News, il giornalista ha commentato gli sviluppi dell’indagine che coinvolge il designatore Gianluca Rocchi, sottolineando come il quadro possa essere più ampio rispetto a quanto emerso finora.

“Vedo una certa sollevazione dei fiancheggiatori a dire che l’Inter non c’entra niente. Strano che nessuno abbia scritto cosa rischia la Juventus…“.

Damascelli ha poi fatto riferimento anche al presunto “Patto di San Siro“, citato nelle intercettazioni legate alle designazioni arbitrali: “Non credo sia l’unico…“.

Ascolta l’intervento integrale sul canale YouTube di Radio Radio Lo Sport