BAYERN MONACO-PSG | Parigi si è trasformata in una città blindata e attraversata da momenti di forte tensione nella notte tra ieri e oggi, in occasione dei festeggiamenti per la qualificazione del PSG alla finale di Champions League. Quella che doveva essere una serata di festa per i tifosi del club parigino si è infatti rapidamente trasformata in una situazione di disordine pubblico diffuso, con scontri, interventi delle forze dell’ordine e numerosi fermi.

Secondo quanto comunicato dal ministro dell’Interno Laurent Nuñez, sono 127 le persone fermate a Parigi e nelle aree limitrofe, mentre il bilancio dei feriti conta 11 persone, una delle quali in condizioni gravi. Tra le forze dell’ordine si registrano inoltre 23 poliziotti rimasti leggermente feriti durante gli interventi di contenimento dei disordini.

Bayern Monaco-PSG: cos’è successo a Parigi al termine del match

Dopo il fischio finale della partita Bayern Monaco-PSG, che ha sancito l’accesso dei parigini alla finale di Champions League, migliaia di tifosi si sono riversati nelle strade della capitale. Le celebrazioni iniziali, caratterizzate da cori, bandiere e fumogeni, hanno però lasciato rapidamente spazio a momenti di forte tensione, con lanci di razzi, petardi e comportamenti violenti in diverse zone della città.

La situazione è degenerata soprattutto nelle aree nevralgiche della capitale e nei pressi delle principali arterie verso il centro, dove la polizia è stata costretta a intervenire con l’utilizzo di gas lacrimogeni e cariche di alleggerimento per disperdere i gruppi più agitati. Nonostante il divieto di raduno imposto dalla Prefettura, numerosi tifosi si sono comunque concentrati in strada, contribuendo all’escalation dei disordini.

Le autorità avevano predisposto un piano di sicurezza straordinario, con il dispiegamento di ingenti forze dell’ordine e la chiusura preventiva di alcune aree sensibili della città, nel tentativo di evitare il ripetersi dei gravi incidenti avvenuti durante i festeggiamenti della scorsa stagione. Tuttavia, la pressione delle migliaia di persone scese in strada ha reso complesso il contenimento della situazione.

Nel corso della notte si sono registrati anche danni ad arredi urbani e momenti di forte confusione, mentre il monitoraggio delle forze dell’ordine è rimasto costante per prevenire ulteriori episodi di violenza. La capitale francese, ancora una volta, si trova a fare i conti con il difficile equilibrio tra entusiasmo sportivo e ordine pubblico.