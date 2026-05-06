Salomone: “Roma, biscotto Champions?” ▷ Orsi sbotta: “Dici caz**te!”

Il finale di stagione di Serie A si accende non solo in campo, ma anche nei dibattiti. Al centro della discussione finiscono la Roma e le sorti della lotta Champions. Con il tema, sempre delicato, delle motivazioni delle squadre ormai senza obiettivi.

A sollevare il caso è Luigi Salomone, che durante la diretta di Radio Radio Mattino – Sport e News non ha usato mezzi termini:

“La Fiorentina con la Roma ha fatto una partita imbarazzante e poco seria!“. Secondo il giornalista, nelle ultime giornate alcune squadre starebbero affrontando le partite con un atteggiamento troppo morbido, influenzando indirettamente la corsa alla Champions League.

Salomone rincara la dose facendo un paragone diretto: “Quando sarà, mi auguro che il Verona, esattamente come contro la Juventus, dia tutto anche contro i giallorossi…“. Un riferimento chiaro alla necessità di uniformità di impegno, soprattutto in un momento della stagione in cui ogni punto può risultare decisivo.

Roma, ‘biscotto’ Champions? Lo scontro in diretta Salomone vs Orsi

Le parole di Salomone scatenano però la reazione durissima di Nando Orsi, che respinge completamente questa lettura. L’ex portiere non trattiene la rabbia e sbotta in diretta: “Sei marcio, dici solo caz**te!“

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