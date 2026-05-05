La Roma manda un segnale fortissimo nella corsa Champions travolgendo la Fiorentina con un netto 4-0 allo stadio Olimpico, nel match valido per la 35ª giornata di Serie A. Una partita senza storia, dominata dall’inizio alla fine.

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La squadra di Gian Piero Gasperini parte fortissimo e indirizza subito il match: al 13’ è Gianluca Mancini a sbloccare il risultato di testa. Dopo appena quattro minuti arriva il raddoppio, con Wesley protagonista, prima del tris firmato da Mario Hermoso che chiude i conti già nel primo tempo. Nella ripresa c’è spazio anche per il poker di Niccolò Pisilli, servito da una giocata spettacolare di Donyell Malen.

Con questa vittoria, la Roma sale al quinto posto a quota 64 punti, accorciando su Juventus FC e AC Milan. A tre giornate dalla fine, la lotta Champions è completamente riaperta.

Fuori dallo stadio, al termine della gara, abbiamo raccolto le reazioni a caldo dei tifosi: entusiasmo alle stelle, grande fiducia e anche qualche messaggio diretto alla Juve e all’odiatissimo ex Spalletti…

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