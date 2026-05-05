Altra vittoria per i giallorossi che si portano a una sola lunghezza dal quarto posto: le parole di Gasperini però preoccupano i tifosi.

La Roma non si ferma più e batte anche la Fiorentina nel match valido per la 35esima giornata di Serie A: all’Olimpico finisce addirittura 4-0 per Mancini e compagni che giocano una gara super e non lasciano scampo agli avversari. Adesso il quarto posto, che vale l’accesso alla prossima edizione della Champions League, dista appena un punto.

A preoccupare i tifosi, però, è Gian Piero Gasperini che al termine della gara ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti: “Ne riparleremo a fine anno, ma servirà sicuramente più chiarezza e dovremo evitare i disguidi che ci sono stati quest’anno. A inizio stagione non ci siamo capiti molto bene e questo ha creato qualche problema. In una fase cruciale della stagione come questa non possiamo più permetterci di sbagliare visto che siamo molto vicini. Il gruppo è forte e ci mette sempre la faccia, non è da tutti. Io lavoro sempre con le mie idee, se devo farlo con quelle degli altri, meglio trovarmi un altro posto“. Adesso, però, testa al campo: domenica alle ore 18:00 c’è Parma-Roma e non sono ammesse distrazioni.