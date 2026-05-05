“FRIEDKIN OUT” – Allo stadio Olimpico, mentre la Roma dominava e stravinceva la partita contro la Fiorentina nella 35ª giornata di Serie A, sugli spalti andava in scena un altro match, fatto di tensione, contestazione e messaggi diretti alla proprietà.

Striscione in Curva Nord: “Friedkin out”

Durante il match, in Curva Nord è comparso uno striscione dal contenuto inequivocabile: “È ora che vi si dica… siete la peggior proprietà della nostra vita. Friedkin out!”

Un messaggio durissimo rivolto alla famiglia Dan Friedkin, alla guida del club dal 2020. La protesta rappresenta l’ennesimo segnale di una frattura sempre più evidente tra una parte della tifoseria e la proprietà americana.

Un clima sempre più teso

Nonostante la prestazione convincente della squadra in campo, il malcontento sugli spalti non si placa. Negli ultimi mesi, diverse scelte societarie (tra cambi dirigenziali, strategie di mercato poco convincenti e risultati altalenanti) hanno contribuito ad alimentare il dissenso.

A pesare ulteriormente sul rapporto tra club e tifosi è stata anche la gestione dell’addio di Ranieri. Figura storica e molto amata nell’ambiente giallorosso, Sir Claudio è stato salutato con affetto dalla Curva Sud, che ha esposto uno striscione dal tono completamente diverso: “Un’intervista non cancella la tua essenza: a Claudio Ranieri un’eterna riconoscenza”.

Se da un lato, quindi, la Curva Nord ha scelto la linea dura contro la proprietà, dall’altro la Sud ha voluto ribadire il legame profondo con uno dei simboli recenti della romanità calcistica. Due messaggi diversi, ma che insieme raccontano un momento delicato per l’ambiente romanista, ancora fiducioso (nonostante tutto) di acciuffare il fatidico 4° posto valevole per la Champions League.

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