L’intervento in diretta di Mario Mattioli accende il dibattito sul clamoroso passo falso della Juve: l’1-1 interno contro il Verona già retrocesso in Serie B. Un pareggio che pesa tantissimo nella corsa Champions e che, secondo il giornalista, richiama un precedente storico ben preciso.

La squadra bianconera, infatti, non è riuscita ad andare oltre il pari contro un avversario senza più obiettivi di classifica, già condannato alla retrocessione dopo i risultati delle giornate precedenti . Eppure, nonostante il dominio territoriale e le tante occasioni create, la Juve ha pagato errori difensivi e scarsa lucidità sotto porta, riuscendo solo a rimettere in piedi la gara con una punizione di Vlahovic .

È proprio su questo aspetto che si concentra l’analisi di Mattioli, che non usa giri di parole:

“Purtroppo la Juventus ha fatto la stessa cosa. Lecce docet, Roberto Pruzzo e la Roma lo sanno bene…”.

Il riferimento è alla storica e clamorosa sconfitta della Roma contro il Lecce nel 1986, evocata chiamando in causa Roberto Pruzzo. Un paragone che sottolinea un concetto chiaro: le squadre già retrocesse possono diventare avversari pericolosi, soprattutto quando vengono affrontate con superficialità.

Secondo Mattioli, infatti, la Juventus avrebbe commesso proprio questo errore: sottovalutare l’impegno, pensando che i gol sarebbero arrivati quasi automaticamente. Una gestione mentale sbagliata, unita a episodi negativi — dalla palla persa in difesa all’intervento non impeccabile del portiere — che hanno finito per complicare una partita sulla carta semplice.

Il risultato? Un pareggio che sa di occasione persa. Perché contro una delle difese più battute del campionato, e con un Verona già in Serie B, ci si aspettava ben altro.

E invece, come ricorda Mattioli, il calcio sa essere spietato proprio in queste situazioni: quando abbassi la guardia, rischi di pagare tutto. Anche contro chi, almeno sulla carta, non ha più nulla da chiedere.

JUVE-VERONA | GUARDA IL VIDEO COMPLETO SUL CANALE YOUTUBE DI RADIO RADIO – LO SPORT