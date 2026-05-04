Buonissime notizie in casa giallorossa a poche ore dal posticipo della 35esima giornata di Serie A contro la Fiorentina.

Tra poche ore la Roma torna in campo per affrontare la Fiorentina in una delle gare più attese del 35esimo turno di Serie A. È una delle ultime possibilità per la banda di Gasperini di non perdere contatto dal quarto posto in classifica, che significa qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Intanto, però, arrivano buonissime notizie per i giallorossi dal fronte calciomercato grazie a un ex calciatore della Roma ovvero Enzo Le Fée. Il 26enne francese, con il pareggio di ieri ottenuto sul campo del Wolverhampton (1-1), conquista con il suo Sunderland conquistare l’aritmetica salvezza e dunque giocherà anche l’anno prossimo in Premier League.

Le Fée si era trasferito lo scorso gennaio 2025 dalla Roma al club inglese in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato di 18 milioni di euro che è arrivato lo scorso giugno. A questi si sono aggiunti successivamente 2 milioni di bonus semplici e infine i 4 milioni di euro per la salvezza conquistata dal Sunderland pochissime ore fa. Una salvezza che permette alla Roma di incassare in tutto la bellezza di 24 milioni di euro, una cifra importante da reinvestire per le operazioni in entrata.