Questa è la giornata che potrebbe assegnare lo Scudetto all’Inter, manca solo la matematica certezza, resta da capire se la squadra di Chivu riuscirà a non perdere questa sera, così da festeggiare in nottata davanti ai suoi tifosi. Il 3 maggio è quindi già giornata di bilanci sul trionfo nerazzurro e sulla delusione pretendenti, in un Campionato mai in discussione, chiuso con largo anticipo. Per Pruzzo solo il Napoli poteva competere: “Scudetto meritato quello dell’Inter perché è la squadra più forte. A parte qualche momento di difficoltà dovuto agli infortuni, ha dimostrato di avere la squadra per sopperire alla difficoltà. Il Napoli poteva competere, il Milan si è fidato molto di Pulisic ma poi è sparito, Leao non ne parliamo. Nonostante la guida di Modric si cono evidenziati i limiti, hanno fatto il meglio che potevano”

Per Agresti anche il Milan poteva essere della corsa: “Non c’è mai uno Scudetto non meritato, il Napoli ha pagato gli infortuni ma non ha avuto la continuità necessaria per vincere. Il Napoli era allo stesso livello dell’Inter a inizio campionato, visto il mercato che ha fatto. Forse il Milan poteva fare di più, si sono spenti a metà stagione Leao e Pulisic, nel 2026 non ha segnato neanche un gol”.

Padovan: “L’organico dell’Inter ha subito meno scossoni di quello dell’Inter. Per me la qualità delle due squadre erano molto vicine. L’Inter non ha vinto gli scontri diretti, eppure finisce 10 punti sopra alla seconda, perché ha avuto continuità delle piccole. Se il Napoli può invocare gli infortuni, 38 infortuni sono troppi per vincere, gli altri sono stati inferiori come concorrenza. Il Milan ha fatto quello che ha potuto ma non era a livello delle prime due, stesso discorso, anzi ancor di più, per La Juventus e per la Roma. Secondo me senza infortuni avrebbe vinto il Napoli, ma la vittoria dell’Inter è assolutamente meritata. Un campionato non si vince mai per caso”.