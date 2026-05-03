Si intensificano le voci su un possibile ritorno dello Special One: ecco cosa sta accadendo in queste ore.

Bomba di mercato in vista della prossima stagione. A distanza di 13 anni dalla fine dalla sua prima avventura, José Mourinho potrebbe tornare ad allenare il Real Madrid in estate: la notizia circola già da diversi mesi, ma in queste ore si starebbero intensificando le voci in merito a un possibile matrimonio-bis tra il club spagnolo e lo Special One.

Al termine di questa stagione, Arbeloa si separerà definitivamente dal Real Madrid e nella capitale spagnola è già partito il toto-allenatore: il presidente Florentino Perez – come riportato da ‘The Athletic’ e da diversi media spagnoli – avrebbe come candidato preferito proprio Mourinho e farà di tutto per riportare il portoghese in Spagna.

Il 63enne originario di Setubal è legato al Benfica da un contratto fino al 30 giugno 2027, ma esiste una clausola da circa 3 milioni di euro che permetterebbe alle due parti di risolvere l’accordo: proprio per questo motivo, il Real starebbe provando ad accelerare per l’ex allenatore della Roma e le possibilità di una fumata bianca starebbero aumentando di giorno in giorno. I tifosi del Real attendono di capire chi guiderà il club di Madrid l’anno prossimo: chi la spunterà?