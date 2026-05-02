Pessime notizie in casa giallorossa in vista dell’atteso match della trentacinquesima giornata di Serie A.

Cresce l’attesa per il posticipo serale del 35esimo turno di Serie A tra Roma e Fiorentina, in programma lunedì 4 maggio alle ore 20,45. I giallorossi vengono dalla convincente vittoria ottenuta sul campo del Bologna e puntano ad avvicinarsi ulteriormente al quarto posto della Juventus, mentre i viola sono reduci dal pari interno contro il Sassuolo e, a questo punt, possono considerarsi ormai quasi aritmeticamente salvi.

Intanto, c’è da registrare una pessima notizia per Gian Piero Gasperini in vista del match contro l’undici di Paolo Vanoli. Oltre a Zaragoza fermo ai box per un’infiammazione al ginocchio, il tecnico della Roma dovrà infatti rinunciare a un altro elemento della rosa: lo riferisce in queste ore ‘Il Messaggero’, secondo cui lunedì sera allo stadio Olimpico non ci sarà Kostas Tsimikas che ha riportato un risentimento muscolare in allenamento.

Roma che, con tutta probabilità, scenderà in campo con il consueto 3-4-2-1: davanti a Svilar terzetto difensivo composto da Mancini, Ndicka, Hermoso, mentre a centrocampo agiranno da destra verso sinistra Rensch, Cristante, Pisilli e Wesley. In attacco Soulé ed El Shaarawy si posizioneranno alle spalle dell’unica punta Malen, che attraversa un grandissimo momento di forma e che contro il Bologna nell’ultimo turno si è reso protagonista di un gol e un assist. La Roma si affida al 27enne olandese per giocarsi le ultime possibilità di qualificazione alla prossima edizione della Champions League.