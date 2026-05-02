L’Europa si prepara a un clamoroso ribaltamento storico, infatti entro la metà del 2030 il debito pubblico tedesco, secondo Alliance Global Investors, supererà quello spagnolo e Berlino che per decenni è stato il gendarme del rigore, si trasforma in un’economia di debito per finanziare un piano di stimoli da mille miliardi di euro, quindi quando loro vogliono si può fare, quando lo vogliamo noi no, questa è l’Europa, un’Europa in cui tutti sono uguali ma qualcuno è più uguale degli altri.

Questa inversione ad U rispetto alla politica del rigore è giustificata secondo loro dalla necessità di ricostruire l’apparato militare tedesco e ammodernare infrastrutture ormai obsolete, insomma per pensioni, sanità, welfare in Italia non possiamo ma per fare i cannoni in Germania si può. Il paradosso di Berlino quindi segna la fine di un’era togliendo dalla Germania proprio quella presunta autorità morale che loro si sono dati e che noi baffi neri, mandolino, mafia e fare sempre casino abbiamo permesso a loro di affiliarci. Mentre la Spagna ha ridotto il debito di 30 punti in dieci anni il fronte politico tedesco è diviso tra bilanciamento al welfare e crescenti spese per la difesa, quindi la stagnazione economica che ormai da alcuni anni si vede in Germania ha condotto il governo Merz a superare il dogma del no al debito.

L’ex locomotiva d’Europa ha una crisi di identità, è la stessa crisi d’identità che alle volte hanno gli imprenditori che si trovano sballottati da questi scenari di politica estera dalle materie prime, dall’inflazione, dalla crisi dei mercati e via discorrendo. E’ per questo che io il 14 maggio farò un webinar gratuito, si sono iscritti ormai credo 700 persone o più al sito valeriomalvezzi.it e parlerò di strategia aziendale, parlerò cioè di come un imprenditore può rimanere al mondo in questa situazione di matti, di politici incapaci, di ipocriti, di moralisti. Io parlo per fortuna con gli imprenditori che invece non sono persone che fanno politica, ma persone che fanno politica aziendale. Ieri per esempio con un imprenditore ho discusso di matrice di politica aziendale, che è una cosa completamente diversa e in assenza di chiarezza del mondo della politica vi consiglio, cari imprenditori che mi ascoltate, di fare da voi.