Cambia di colpo il futuro dell’attuale allenatore biancoceleste: la sua avventura nella capitale sembra giunta al capolinea.

A quattro giornate dalla fine, la Lazio occupa l’ottava posizione in classifica a sei lunghezze di distacco dal settimo posto dell’Atalanta. Le possibilità di una qualificazione alle coppe europee non sono svanite del tutto, ma il principale obiettivo di questo finale di stagione rimane sicuramente la finale di Coppa Italia contro l’Inter in programma il prossimo 13 maggio allo stadio Olimpico.

A prescindere da quello che sarà il risultato finale, le strade del club biancoceleste e di Maurizio Sarri sembrano destinate a separarsi. In caso di addio, l’attuale allenatore della Lazio – stando a quanto evidenziato da ‘La Repubblica’ – sarebbe il principale candidato a sedere l’anno prossimo sulla panchina del Napoli in caso di separazione da Antonio Conte.

Il presidente Aurelio De Laurentiis stravede per Sarri che, tra le altre cose, conosce molto bene l’ambiente per aver allenato proprio gli azzurri dal 2015 al 2018. Il 67enne di origine campane ha lasciato dei buonissimi ricordi in Campania e il popolo di fede azzurra sarebbe ben lieto di riabbracciarlo a otto anni esatti dal suo addio. Attenzione, dunque, a questa suggestiva pista e alle prossime settimane che potrebbero dirci molto di più.