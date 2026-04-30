Prima la risata, poi un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni. In conferenza stampa, Daniele De Rossi viene “disturbato” da un’ape che gli gira attorno e per qualche secondo ruba la scena. Il tecnico del Genoa scherza, si distrae, ammette di non essere esattamente a suo agio. Il momento è leggero, spontaneo, perfetto per diventare virale. Poi però il tono cambia, e anche di colpo.

Quando si passa a parlare di campo e soprattutto di progetti, De Rossi si fa serissimo. Alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, l’allenatore rossoblù affronta diversi temi, ma è sull’Ostiamare che arriva il passaggio più netto. Parole scandite con chiarezza, senza giri larghi: “Non siamo la succursale di nessuno. Né del Genoa, né della Roma, né una Under 23!”

De Rossi e l’ape: il siparietto virale prima della posizione netta sull’Ostiamare e i suoi piani col Genoa

Un concetto che fotografa perfettamente la sua idea di calcio e di gestione. L’Ostiamare, fresca di promozione in Serie C, nasce per essere un progetto autonomo, con una propria identità e senza dipendere da altri club. De Rossi non nega che verranno sfruttate conoscenze e relazioni per valorizzare giovani talenti, ma il punto è un altro: niente etichette, niente scorciatoie.

C’è anche spazio per l’emozione nel racconto del tecnico, che ripensa alla festa per la promozione: le strade di Ostia piene, i clacson, l’entusiasmo di una realtà che vuole crescere passo dopo passo. Un segnale di appartenenza forte, su cui costruire continuità e ambizione.

Poi il ritorno al campo. Contro l’Atalanta non sarà solo una partita, ma anche un confronto con uno dei modelli più solidi del calcio italiano. De Rossi lo dice apertamente: servono tempo, idee e coerenza per arrivare a certi livelli. Percorsi lunghi, come quello dei bergamaschi, capaci di trasformarsi da squadra “ascensore” a realtà europea.

La conferenza resta così un perfetto riassunto del personaggio: prima la battuta sull’ape, poi la profondità delle idee. E mentre l’insetto torna a volare lontano, il messaggio resta ben piantato a terra: identità, lavoro e indipendenza. Senza compromessi

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