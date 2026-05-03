Tutto facile per l’Inter, il ventunesimo Scudetto della storia arriva con l’anticipo previsto, ai primi di maggio. La partita con il Parma, dopo le pessime figure delle contendenti ormai lontane, era solo una formalità. Bastava un pareggio ma l’Inter ha voluto regalare la festa completa ai 75mila di San Siro. Finisce quindi 2 a 0 la partita che assegna lo Scudetto alla squadra di Chivu. Abbracci, applausi a scena aperta e un Parma che non può fare altro che da spalla alla festa nerazzurra.

Le notizie dal campo sono positive in tutti i sensi, si è rivisto anche un Lautaro in ottima forma, pronto per l’assalto alla Coppa Italia. La Milano nerazzurra può festeggiare, piovono coriandoli, Sucic arringa la folla, giocatori e staff si abbracciano in campo. Salta tutto lo stadio, il riferimento alla sponda rossonera è inevitabile, dopo un duello che è durato veramente poco nel corso della stagione. Per la sesta volta nella storia una squadra vince lo Scudetto con tre giornate ancora da giocare.

Zanetti porta in campo il simbolo del 21esimo scudetto per la foto con la dirigenza. C’è anche la maglia numero 3 di Facchetti. L’Inter allunga sul Milan nell’albo d’oro. Chivu viene spinto sotto la curva e si prende l’ovazione dei tifosi, non molti avrebbero pronosticato questa scena a inizio stagione. Thuram si prende l’MVP di partita e festeggia davanti alle telecamere con gli occhiali da sole. Si sventola in campo uno striscione con scritto 21. La festa dell’Inter lunga una notte è appena iniziata.