Ennesima sfida per aggiudicarsi il secondo posto, dopo il passo falso del Napoli. In attesa di guardare i cugini festeggiare per lo Scudetto, il Milan di Allegri in trasferta contro il Sassuolo. I rossoneri ancora una volta devono fare i conti con Berardi, che ringiovanisce e segna al quinto minuto . Tomori fa tre falli da ammonizione in 20 minuti, viene graziato in una occasione sola e quindi viene espulso. Il Milan in 20 non reagisce e in avvio di riprese Lauriente raddoppia. Il secondo posto si allontana, Ora il Milan deve guardarsi dietro