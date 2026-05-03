Fulmine a ciel sereno per i tantissimi tifosi del campione di San Candido: ecco cosa sta succedendo.

Ci siamo, il grande giorno è arrivato. Oggi pomeriggio (ore 17:00) Jannik Sinner se la vedrà con Zverev nella finale del Masters 1000 di Madrid: il numero 1 al mondo, dopo aver liquidato in semifinale il francese Fils in due set, ha l’opportunità di centrare il quarto trionfo di fila dopo Indian Wells, Miami e Montecarlo e di allungare al comando della classifica Atp.

Piccolo campanello d’allarme, però, a poche ore dalla finalissima e soprattutto in vista degli Internazionali d’Italia, in programma sulla terra di Roma dal 4 al 17 maggio. Ecco infatti quanto ammesso proprio da Sinner alla vigilia della gara contro Zverev: “Sto cercando di recuperare il più possibile nel riposo notturno visto che nell’ultimo mese e mezzo ho giocato molto. Tendo a essere un po’ più stanco, tra qui e Roma cercherò di recuperare di nuovo il più possibile, e poi vedremo”.

Una frase che fa tremare i tifosi di Sinner: l’attuale numero 1 del ranking Atp sarà in campo a Roma davanti al proprio pubblico oppure approfitterà dell’assenza di Carlos Alcaraz per tirare anche lui il fiato? Lo scopriremo molto presto…