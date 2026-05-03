Kimi Antonelli 10

L’apprendistato da fuoriclasse abbiamo la sensazione che sia già terminato: laurea con lode per la lucidità gestionale, il contributo alla tattica, il feeling con la monoposto. La sua, peraltro, non era l’unica Mercedes in pista a Miami.

McLaren 7,5

Si giudica l’intero fine settimana, non solo la gara: il mese trascorso ha portato sviluppi produttivi soprattutto per il passo gara.

Charles Leclerc 7 +

Bagarre per bagarre, ha tenuto Piastri fisso negli specchietti, palleggiando l’immagine dell’inseguitore dal retrovisore destro al sinistro, finché ha potuto. Vorremmo capire cosa è accaduto con l’ala e perché si è girato. Tutto questo non intacca la prestazione.

Max Verstappen 6,5

Anche quando sbaglia, contribuisce allo spettacolo per la certezza che il pubblico ha nella ricerca della rimonta da parte sua.

George Russell 6

Nel finale raggranella qualcosa in più rispetto a ciò che aveva fatto pensare per quasi tutta la gara su un tracciato che per lui è come una visita a sorpresa da parte della suocera.

Ferrari 5

Fine settimana che galleggia dall’anonimato di Hamilton agli imprevisti di Leclerc.

Hadjar 4

Poteva andargli peggio, nel week end di Miami? No, perché il meteo ha anche scavalcato la battuta “potrebbe piovere”.