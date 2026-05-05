Cresce l’attesa per l’inizio del torneo sulla terra di Roma: ecco cosa sta succedendo in queste ultime ore.

Jannik Sinner senza rivali. Il campione di San Candido asfalta Zverev nella finale del Masters di Madrid e conquista così il quinto 1000 di fila dopo Parigi, Indian Wells, Miami e Montecarlo: ora c’è il grande obiettivo di vincere gli Internazionali d’Italia, che iniziano ufficialmente in queste ore e che rappresentano l’unico Masters che manca alla collezione del numero 1 del ranking Atp.

Da poco è stato sorteggiato il main draw e arrivano notizie non proprio incoraggianti per Sinner, che si ritroverà addirittura tre azzurri nella sua stessa parte di tabellone.

L’azzurro farà il suo esordio al secondo turno con uno tra Ofner e Michelsen e Ofner per poi vedersela con Jakub Mensik o Matteo Berrettini a quello successivo. Si prevede un ottavo di finale infuocato col francese Arthur Fils (già sconfitto di recente a Madrid), mentre ai quarti occhio a un possibile incrocio con Ben Shelton e Andrey Rublev. In una eventuale semifinale, invece, Sinner potrebbe vedersi costretto a sfidare Auger-Aliassime, Medvedev, Fonseca o Cobolli. Un percorso complicato, dunque, per l’attuale padrone della classifica mondiale.