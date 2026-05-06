Bianconeri e giallorossi sono pronti a darsi battaglia anche sul mercato: ecco l’ultimo obiettivo comune.

Juventus 65, Roma 64. Quando mancano appena tre turni alla fine del campionato, i bianconeri hanno un solo punto di vantaggio sulla Roma in vista della volata Champions League che si preannuncia scoppiettante ed aperta a qualsiasi epilogo. I bianconeri e i giallorossi, però, ora sono pronti a duellare anche per quel che riguarda il calciomercato estivo.

Entrambi i club sono infatti sulle tracce di Xaver Schlager, centrocampista austriaco classe ’97 che ha il contratto in scadenza con il RB Lipsia il prossimo 30 giugno 2026: i bianconeri monitorano da tempo il calciatore, ma nelle ultime ore c’è da registrare il forte inserimento della compagine capitolina che è pronta a tutto pur di anticipare la Juve e di assicurarsi le prestazioni del forte 28enne originario di Linz.

Schlager, che nell’estate del 2019 veniva indicato dall’UEFA come uno dei 50 giovani più promettenti di quella stagione, assicurerebbe muscoli, corsa ed esperienza in mezzo al campo: a Trigoria lo sanno fin troppo bene e nei prossimi giorni sono pronti ad affondare il colpo decisivo. Chi la spunterà alla fine tra il club allenato da Gian Piero Gasperini e la Juventus?