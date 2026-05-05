Lazio, Curva Nord vuota al derby: “Protesta a targhe alterne! Non ha senso” ▷ Ilario Di Giovambattista

LAZIO, LA CURVA NORD SARA’ VUOTA AL DERBY – L’avvicinamento alla stracittadina tra Roma e Lazio, in programma domenica 17 maggio, si apre con una situazione inaspettata e una frattura evidente all’interno del tifo organizzato biancoceleste. A pochi giorni da una delle sfide più sentite della stagione, la Curva Nord ha infatti già comunicato la decisione di non entrare allo Stadio Olimpico, scegliendo la linea del proseguimento della protesta contro la società. Una presa di posizione forte che, di fatto, rischia di consegnare il colpo d’occhio sugli spalti quasi interamente ai tifosi giallorossi.

La scelta, però, non sarà estesa alla finale di Coppa Italia contro l’Inter, in calendario pochi giorni prima. In quell’occasione, trattandosi di una gara in campo neutro, i gruppi organizzati hanno deciso di esserci per sostenere la squadra, anche alla luce di un impegno preso con giocatori e allenatore.

Lazio, l’editoriale di Ilario Di Giovambattista: “Curva Nord vuota al derby? Libero di ragionare con la mia testa…”

“Si va allo stadio contro il Milan e in finale contro l’Inter in Coppa Italia… Poi si lascia la Lazio da sola al derby e nelle altre partite? Non posso essere d’accordo! Dov’è la coerenza? Non ci sono le basi. Lotito ha venduto, o ha dato segnali in tal senso? Non mi pare, quindi cosa si pensa di ottenere?”

Queste alcune delle parole del direttore in diretta su Radio Radio – Lo Sport. Siete d’accordo con lui?

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