Arriva una clamorosa presa di posizione in queste ore: ecco cosa succede in vista dell’atteso torneo in programma a Parigi.

Farà il suo esordio sabato 9 maggio nel secondo turno degli Internazionali d’Italia contro Ofner o Michelsen e cresce l’attesa per Jannik Sinner. Il numero 1 del ranking Atp attraversa un momento di forma straordinario ed è pronto a conquistare il quinto Masters 1000 di fila dopo Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid davanti al pubblico di casa che si aspetta grandi cose.

Intanto, però, c’è da registrare una clamorosa presa di posizione in queste ore che riguarda proprio il campione di San Candido. Sinner – secondo quanto riferito dal ‘Guardian’ – avrebbe infatti firmato con Alcaraz, Djokovic, Sabalenka e tanti altri tennisti una lettera per esprimere il proprio disappunto per la mancata crescita del montepremi del Roland Garros e per chiedere maggiori tutele previdenziali e pensionistiche.

Poche settimane fa l’organizzazione del Roland Garros ha annunciato un aumento del montepremi pari al 9,5%, ma si tratta di una cifra nettamente inferiore rispetto ad esempio all’incremento del 20% attuato agli Us Open. Una scelta forte destinata sicuramente a far discutere nelle prossime settimane: Sinner, dunque, dice no a quanto deciso in vista dell’edizione 2026 del torneo parigino.