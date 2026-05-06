Arriva una clamorosa presa di posizione in queste ore: ecco cosa succede in vista dell’atteso torneo in programma a Parigi. 

Farà il suo esordio sabato 9 maggio nel secondo turno degli Internazionali d’Italia contro Ofner o Michelsen e cresce l’attesa per Jannik Sinner. Il numero 1 del ranking Atp attraversa un momento di forma straordinario ed è pronto a conquistare il quinto Masters 1000 di fila dopo Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid davanti al pubblico di casa che si aspetta grandi cose.

Sinner esulta
Sinner (Ansa Foto) – RadioRadio

Intanto, però, c’è da registrare una clamorosa presa di posizione in queste ore che riguarda proprio il campione di San Candido. Sinner – secondo quanto riferito dal ‘Guardian’ – avrebbe infatti firmato con Alcaraz, Djokovic, Sabalenka e tanti altri tennisti una lettera per esprimere il proprio disappunto per la mancata crescita del montepremi del Roland Garros e per chiedere maggiori tutele previdenziali e pensionistiche.

Poche settimane fa l’organizzazione del Roland Garros ha annunciato un aumento del montepremi pari al 9,5%, ma si tratta di una cifra nettamente inferiore rispetto ad esempio all’incremento del 20% attuato agli Us Open. Una scelta forte destinata sicuramente a far discutere nelle prossime settimane: Sinner, dunque, dice no a quanto deciso in vista dell’edizione 2026 del torneo parigino.