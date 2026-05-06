A una settimana dall’attesissima finale di Coppa Italia contro l’Inter, cresce il fermento in casa Lazio. Per la squadra guidata da Maurizio Sarri, l’appuntamento dell’Olimpico rappresenta molto più di una semplice partita. È un crocevia decisivo, capace di cambiare il volto di una stagione finora segnata da più ombre che luci, dentro e fuori dal campo.

I biancocelesti si trovano attualmente all’ottavo posto in classifica, una posizione che li escluderebbe dalle competizioni europee per il secondo anno consecutivo. Uno scenario che pesa, sia sul piano sportivo sia su quello economico. In questo contesto, la finale assume i contorni di una vera e propria occasione di riscatto. La conquista del trofeo garantirebbe infatti l’accesso diretto all’Europa League, obiettivo fondamentale per rilanciare il progetto tecnico e restituire entusiasmo a una piazza esigente.

Di fronte, però, ci sarà un ostacolo tutt’altro che agevole: l’Inter guidata da Cristian Chivu, reduce dalla vittoria dello scudetto e determinata a centrare uno storico “doblete”. Un traguardo che in casa nerazzurra manca dal 2010, quando in panchina sedeva José Mourinho e la squadra scriveva una delle pagine più gloriose della propria storia con la conquista del triplete.

Le premesse, dunque, sono quelle di una sfida ad alta tensione, ricca di significati e carica di aspettative. L’appuntamento è fissato per mercoledì 13 maggio allo Stadio Olimpico: novanta minuti – o forse più – che potrebbero decidere il destino di un’intera stagione.

Lazio, annuncio choc di Melli in diretta: “Se vince la Coppa Italia, mi dimetto!”

Clamoroso colpo di scena in diretta a Radio Radio Lo Sport, dove Franco Melli ha lasciato tutti senza parole con un inaspettato annuncio.

“Devo darvi un annuncio, anche se mi dispiace. Ho fatto un fioretto: se la Lazio vince la Coppa Italia, dopo 40 anni di innamorata partecipazione, mi dimetto da Radio Radio“.

Parole che hanno immediatamente scatenato la reazione incredula degli altri presenti in studio, trasformando un momento di analisi sportiva in un siparietto carico di sorpresa e ironia. In particolare, il direttore Ilario Di Giovambattista, legato a Melli da un rapporto che va ben oltre quello professionale, ha risposto: “Se dici questo, per quanto voglia bene alla Lazio, spero perda!“.