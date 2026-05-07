Colpo di scena in casa giallorossa per quel che concerne il futuro del tecnico: l’annuncio lascia tutti a bocca aperta.

La Roma è lanciatissima e adesso vede la Champions League. I giallorossi attraversano un momento di forma davvero importante e, grazie alle 4 reti rifilate alla Fiorentina, sono ora a una sola lunghezza di distanza dal quarto posto della Juventus e a tre punti dal Milan che è terzo. Cresce, dunque, l’ottimismo a Trigoria in vista di questo rush finale anche se c’è da registrare un clamoroso annuncio che ha scosso l’ambiente.

A farlo è ancora una volta Antonio Cassano, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante la consueta puntata di ‘Viva el Futbol’: “Conosco benissimo la piazza di Roma e se l’anno prossimo le cose andranno male se la prenderanno tutti con Gasperini. Nelle ultime stagioni i giallorossi non sono mai andate oltre il quinto posto e adesso i Friedkin devono allestire una squadra decente. Ai primissimi problemi, i tifosi diranno che aveva ragione Ranieri. Consigliere a Gasperini di andare via, se finisce sul mercato secondo me può andare al Milan”.

Parole forti che faranno sicuramente discutere. Secondo voi come si concluderà questa vicenda? Gasp sarà al timone della Roma anche l’anno prossima o cambierà aria?