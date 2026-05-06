Un recente articolo de La Repubblica riporta la notizia di un attacco informatico che avrebbe colpito la pubblica amministrazione italiana, insieme ad altre realtà. Secondo quanto riportato, l’azione sarebbe stata condotta da un gruppo di hacker identificati come cinesi.

Le incognite

Tuttavia, l’attribuzione geografica di un attacco informatico resta un tema complesso. In ambito tecnologico, infatti, la provenienza di un attacco può essere facilmente mascherata attraverso strumenti che permettono di instradare le operazioni da qualsiasi parte del mondo. Senza responsabili identificati e confermati, parlare con certezza di una nazionalità può risultare quantomeno prematuro.

Nel frattempo, emerge un altro elemento rilevante: l’infrastruttura tecnologica che supporta la pubblica amministrazione e molte grandi aziende è gestita da una società legata a IBM. Secondo quanto riportato, questa infrastruttura sarebbe stata violata da diversi giorni, senza che siano ancora noti né l’entità dei danni né i dati eventualmente sottratti.

La gestione dei dati sensibili

La questione solleva interrogativi più ampi sulla gestione dei dati sensibili. Il fatto che sistemi strategici siano affidati a soggetti esteri evidenzia una dipendenza tecnologica che va oltre il singolo episodio di violazione. A ciò si aggiunge la recente cessione della rete telefonica fissa a KKR, società statunitense guidata dall’ex direttore della CIA David Petraeus. In questo scenario, una parte significativa delle comunicazioni e delle infrastrutture appare sotto controllo di attori internazionali.

Il dibattito si estende così anche al modo in cui vengono interpretati questi eventi. L’idea di una contrapposizione netta tra “buoni” e “cattivi” viene messa in discussione, soprattutto alla luce del fatto che operazioni di intelligence e sorveglianza sono pratiche diffuse a livello globale.

Parallelamente, si apre una riflessione sul tema della libertà di informazione. Da un lato si denunciano le minacce provenienti dall’estero; dall’altro, emergono dubbi sulla reale accessibilità delle fonti. Un esempio citato riguarda l’impossibilità di consultare alcuni siti considerati legati alla sfera informativa russa, anche quando ospitano contributi di analisti indipendenti.

Nel complesso, l’episodio dell’attacco hacker diventa così il punto di partenza per una riflessione più ampia: non solo sulla sicurezza informatica, ma anche sulle dinamiche di controllo, sulle narrazioni mediatiche e sullo stato effettivo della libertà informativa.