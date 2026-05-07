Viviano vs Camelio indignato: “Gasperini porta a spasso i tifosi! Ora Pellegrini e Cristante…”

La Roma del futuro passa davvero da Gian Piero Gasperini? E soprattutto: è giusto consegnargli un ruolo sempre più centrale, quasi da manager all’inglese, sul modello Ferguson?

È questa la domanda che sta incendiando il dibattito romanista nelle ultime ore e che ha provocato l’ennesimo confronto in diretta tra Emiliano Viviano ed Enrico Camelio.

Il tema nasce dalle indiscrezioni circolate attorno al nuovo assetto del club giallorosso. Dopo l’addio di Claudio Ranieri e con una dirigenza ancora da ricostruire, i Friedkin sembrano intenzionati a dare sempre più peso a Gasperini non soltanto sul campo, ma anche nelle dinamiche interne della società: mercato, rinnovi, staff tecnico e gestione dello spogliatoio.

Gasperini vuole una Roma “sua”

Secondo le ricostruzioni emerse nelle ultime settimane, Gasperini avrebbe chiesto chiarezza totale prima di assumersi la responsabilità del progetto tecnico. L’idea sarebbe quella di lavorare in piena sinergia con il futuro direttore sportivo, incidendo direttamente sulle scelte strategiche del club.

Un modello molto diverso rispetto al recente passato romanista. Non una semplice figura da allenatore, dunque, ma una sorta di riferimento tecnico assoluto, capace di influenzare anche la struttura organizzativa della società. Una visione che ricorda inevitabilmente quella di Sir Alex Ferguson al Manchester United, citazione che ha inevitabilmente fatto discutere tifosi e addetti ai lavori.

I Friedkin, intanto, sembrano intenzionati a sostenerlo. La fiducia nel tecnico sarebbe stata confermata anche dalla presenza a Roma di Ryan e Corbin Friedkin, impegnati in incontri e valutazioni interne per ridisegnare il futuro del club.

I rinnovi che fanno discutere: Pellegrini, Cristante e Mancini

Ma il vero nodo riguarda soprattutto lo spogliatoio. Perché mentre una parte della tifoseria chiedeva una rivoluzione profonda dopo le ultime stagioni deludenti, Gasperini starebbe invece puntando con decisione sulla permanenza dello “zoccolo duro” della squadra.

Bryan Cristante e Gianluca Mancini sarebbero considerati fondamentali nel progetto tecnico del nuovo allenatore, mentre Lorenzo Pellegrini resterebbe un giocatore centrale a patto di ridiscutere il proprio ingaggio.

Una linea che ha spiazzato molti tifosi. Fino a pochi mesi fa, infatti, proprio Pellegrini e Cristante erano tra i giocatori maggiormente contestati. Oggi invece potrebbero diventare pilastri della nuova Roma targata Gasperini.

Lo scontro Viviano-Camelio: “Gasperini ha il telecomando dei tifosi”

Camelio ha criticato duramente il nuovo scenario, accusando l’ambiente romanista di aver cambiato improvvisamente posizione sui senatori della squadra soltanto perché richiesti da Gasperini: “Prima Pellegrini, Cristante e Mancini dovevano andare via a tutti i costi. Ora improvvisamente vanno bene…”

Parole che hanno acceso la replica di Viviano, dando vita all’ennesimo faccia a faccia acceso tra i due opinionisti.

Nel mirino soprattutto l’idea di costruire un ruolo “su misura” per Gasperini, quasi da manager plenipotenziario: “Che facciamo, ci inventiamo un ruolo dal nulla? Ormai ha il telecomando dei tifosi”.

GUARDA IL VIDEO COMPLETO SUL CANALE YOUTUBE DI RADIO RADIO – LO SPORT