Svelato il conto della mazzata PNRR. E il peggio deve ancora arrivare

I prestiti del PNRR pari a 99 miliardi di euro espongono l’Italia a un conto interessi che potrebbe superare i 66 miliardi nel 2057. Qualche anno fa avevo già avvertito: guardate che non sono contributi a fondo perduto, guardate che non sono regali — sono prestiti, e su 99, costano 66 di interessi.

La poca trasparenza del meccanismo di finanziamento della Commissione Europea

Il meccanismo di finanziamento della Commissione Europea è poco trasparente, con tassi spesso indicati come “da determinarsi”. Sarebbe come andare in banca e sentirsi dire: “Ok, facciamo un mutuo sulla casa, però io decido che tipo di casa devi fare, io decido dove la devi fare, come la devi fare, con quali materiali e dov’è la camera da letto — e quando mi devi restituire i soldi, beh, poi vedremo quanto mi devi pagare di interessi: lo scoprirai dopo.” Ecco, questo è esattamente ciò che l’Italia ha accettato.

La criticità principale risiede nel disallineamento temporale: l’Unione Europea raccoglie fondi con una media di 11 anni, ma eroga prestiti a 30 anni. Questo squilibrio obbliga a rifinanziamenti continui, con evidenti rischi di rialzo dei tassi — non certo di abbassamento.

L’Italia avrebbe potuto anticipare i finanziamenti già nel 2021, emettendo BTP a lungo termine con tassi allora storicamente minimi. Non lo abbiamo fatto per ragioni politiche: siamo all’interno di quella gabbia che si chiama Unione Europea, di cui parlo da anni. Adesso la gente comincia a capire.

Variabili esogene ed endogene: cosa deve fare davvero un imprenditore

Questi problemi — il debito pubblico, la Banca Centrale Europea, i tassi di interesse — sono variabili esogene. Hanno a che fare con la geopolitica, con la politica, con le banche e i prestiti. Un imprenditore non le può controllare.

Le variabili endogene, invece, sono quelle su cui un imprenditore può e deve agire: prezzi, mercati e la propria azienda.

Il presunto risparmio sull’emissione dei titoli di Stato che ci avevano raccontato si è praticamente già annullato. Non c’è alcuna convenienza. Smettete di preoccuparvi del fatto che l’Italia si ritrova vincolata in un labirinto di interessi in cui la Commissione agisce come un banchiere dai costi poco trasparenti.

Il webinar per gli imprenditori: focus sulle variabili che puoi controllare

Il 14 maggio parlerò agli imprenditori in un webinar al quale sono già iscritte oltre 800 persone — imprenditori che ogni giorno incontro per affrontare i problemi concreti delle imprese.

Quello che conviene fare è ascoltare, seguire e preoccuparsi della propria azienda. Perché è lì che si gioca la partita vera.

Malvezzi Quotidiani, l’Economia Umanistica spiegata bene | Con Valerio Malvezzi