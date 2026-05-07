Cresce l’attesa per il derby della capitale in programma domenica 17 maggio: ecco gli ultimi aggiornamenti.

In casa Roma continua la marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato sul campo del Parma, in programma domenica alle ore 18:00 e valido per la 36esima giornata di Serie A. I giallorossi attraversano un grande momento di forma e vengono da due successi di fila contro Bologna e Fiorentina, in cui hanno messo a segno la bellezza di 6 reti subendone 0.

Dopo il match contro il Parma, sarà poi la volta della gara più attesa dell’anno ovvero il derby della capitale tra Roma e Lazio. La stracittadina, in programma domenica 17 maggio, potrebbe però cambiare data o orario per motivi di sicurezza vista la concomitanza con la finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico, che si disputerà lo stesso giorno.

In un primo momento si era parlato di un possibile fischio d’inizio di Roma-Lazio alle ore 12:30 ma – secondo quanto evidenziato da ‘Romanews.eu’ – ci potrebbe essere addirittura il rinvio al 18 o al 20 maggio, con possibili effetti sul calendario di Serie A. Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni, ma intanto non accennano a placarsi le polemiche in vista del derby della capitale.