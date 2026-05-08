Colpo di scena al torneo in corso di svolgimento sulla terra di Roma: ecco cos’è successo in queste ore.

Procede il countdown per l’esordio di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia. L’attuale padrone della classifica mondiale, che si presenta ai nastri di partenza come favorito numero uno per la vittoria finale vista anche l’assenza dell’amico-rivale Alcaraz, debutterà infatti sabato 9 maggio davanti al pubblico di casa.

Intanto, però, proprio in queste ore è successo qualcosa di pazzesco a Roma dove vicino al Foro Italico sono apparsi adesivi con offese omofobe proprio nei confronti del campionissimo di San Candido. Nelle foto degli adesivi che stanno circolando in rete si vede il nome di Sinner con i due insulti omofobi, insieme al lupetto (simbolo della Roma) e alla firma “Cane Sciorto”.

Molti ricollegherebbero l’accaduto alla recente polemica nata a Roma per la concomitanza tra la finale degli Internazionali di Roma e l’atteso derby di Serie A tra la stessa Roma e la Lazio, entrambi in programma domenica 17 maggio. Quasi sicuramente la sfida tra giallorossi e biancocelesti si disputerà alle 12:30 e, dunque, qualcuno avrebbe pensato di prendere di mira Sinner per protestare contro l’orario della sfida tra l’undici di Gasperini e quello di Sarri. Una scelta davvero sconcertante.