Colpo di scena a Trigoria in vista dell’atteso match contro il Parma: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Manca sempre meno al fischio d’inizio dell’attesissimo match tra Parma e Roma, in programma domenica 10 maggio alle ore 18:00 e valevole per la 36esima giornata di Serie A. I giallorossi sono in grande forma e vengono da due successi di fila contro Bologna e Fiorentina: a 270′ dal termine del campionato, la squadra di Gian Piero Gasperini deve assolutamente vincere se non vuole perdere terreno dalla Juve che è al momento quarta.

Proprio in vista della gara contro l’undici ducale, a Trigoria si pensa a una clamorosa novità di formazione: Gianluca Mancini, infatti, è diffidato e una ammonizione a Parma gli farebbe saltare il derby contro la Lazio. Proprio per questo motivo, Gasperini starebbe pensando di far rifiatare il capitano giallorosso e di rilanciare dal 1′ Ghilardi.

Per il resto squadra confermata con Koné e Pisilli in mezzo al campo e Cristante che potrebbe agire in posizione più avanzata alle spalle dell’incontenibile Malen. Il capocannoniere della Roma non ne ha saltata una dal suo arrivo in Italia e negli ultimi giorni ha svolto lavoro differenziato per ricaricare le pile, ma a Parma guiderà l’attacco giallorosso.