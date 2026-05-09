Manca davvero poco all’inizio della gara tra il Lecce e i bianconeri: c’è una clamorosa novità sul talento turco.

Alle ore 20,45 la Juventus fa visita al Lecce in uno dei match più attesi ed interessati del 36esimo turno di Serie A. La squadra di Spalletti viene da due pareggi di fila (Milan e Verona) ed è a caccia di punti Champions, mentre la squadra di casa è ormai vicinissima all’aritmetica salvezza e punta a sfruttare il fattore campo per fermare Yildiz e compagni.

Yildiz che, però, potrebbe accomodarsi in panchina questa sera. Secondo quanto riportato in queste ore da ‘Sky Sport’, Luciano Spalletti starebbe infatti pensando di lanciare Boga dal 1′ e di dare poi spazio al numero 10 della Juve nel corso della seconda frazione di gioco. Yildiz si è allenato con il resto della squadra negli ultimi giorni, ma la sua condizione non è ancora ottimale per via di qualche problema al ginocchio.

Per il resto, squadra confermata: Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso proteggeranno Di Gregorio, in mezzo al campo spazio a Locatelli e Thuram (in vantaggio su Koopmeiners), mentre Conceicao, McKennie e Boga si piazzeranno dietro l’unica punta Vlahovic.