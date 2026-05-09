La Juve chiamata a riscattare la pessima prestazione con il Verona ritrova la vittoria in casa del Lecce. I fantasmi delle inseguitrici sono dissipati da Vlahovic che ci mette un minuto a mettere la palla in rete regalando alla squadra di Spalletti una partita in discesa. Quella del ritrovato 9 juventino è una fiammata, poi inizia un monologo juventino che però porta una traversa, due gol annullati per fuorigioco e tanti errori clamorosi davanti alla porta.

Serve solo una parata di Di Gregorio per portare a casa i tre punti, perché gli attaccanti del Lecce si dimostrano una volta di più non all’altezza della Serie A. La Juventus si rimette tutte le contendenti dietro, in attesa del Milan. Il pericolo Lecce è stato sorpassato, grande passo avanti per la conquista di un posto Champions.