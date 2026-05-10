La Roma a Parma si giocava punti pesantissimi per arrivare al quarto posto che significa Champions League. Il gol di Malen sembrava aver spianato la strada ai giallorossi, che poi però si sono visti rimontare da un Parma sempre determinato e dentro la partita. Il finale da cardiopalma ha portato un gol viziato da un probabile fallo di mano di Mancini, e da un rigore all’ultimo minuto di recupero realizzato da Malen: un pazzo 3 a 2 che rilancia la Roma nella corsa Champions.

Il commento di Ferrajolo: “Una partita come questa si vede una volta ongi vent’anni. Errori, generosità e tocchi di classe, nel primo tempo avevo visto una buona Roma, a portieri invertiti avremmo visto un’altra partita. Il portiere del Parma ha fatto due parate incredibili, mentre Svilar che è un campione, stasera non si è visto. La generosità della Roma è stata premiata, pensavo sul pareggio sarebbe finita. Il pareggio era inaspettato, il rigore? Non ho capito perché protestavano. Rensch è stato cinturato, è rigore netto. La Roma non ha rubato niente”.