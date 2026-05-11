Il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, è esploso nel post partita contro la direzione di gara dell’arbitro Chiffi dopo la rocambolesca sconfitta casalinga contro la Roma. Una partita che sembrava in pugno ai ducali (avanti 2-1 al 93′) e che si è ribaltata nel giro di pochi minuti di recupero, con i giallorossi capaci di segnare due reti, l’ultima su rigore concesso al 97′ dopo on field review, in seguito a un contatto tra Rensch e Britschgi sul quale lo stesso Chiffi aveva inizialmente fischiato fallo in attacco.

Ma per Cuesta il problema non si riduce al solo episodio del penalty. Alla stampa, il tecnico iberico ha tracciato una dinamica precisa che, a suo dire, avrebbe condizionato l’intera fase finale della gara: “Quello che è successo oggi l’ha visto tutta Italia. Il Parma è un club storico, uno dei più importanti in Italia, e merita rispetto. C’è una dinamica molto ovvia dal 2-1 fino al 2-3 che non riguarda solo gli eventi nella nostra area di rigore, ma anche ciò che è successo quando provavamo ad andare a fare il 3-2”. Il riferimento è a un fallo fischiato contro Pellegrino che, secondo Cuesta, non esisteva e dal quale sarebbe poi scaturita l’azione del calcio di rigore decisivo.

Parma-Roma, “Un obbrobrio”: la replica ironica di Gasperini e la rabbia di Cuesta

Ai microfoni di DAZN, la rabbia del tecnico del Parma si è fatta ancora più accesa: “Oggi è stato un obbrobrio quello che è successo dal 2-1 al 2-3. Arrivano momenti dove bisogna capire il perché delle cose. Ci sono eventi che hanno condizionato la partita”. Cuesta ha però voluto sottolineare anche l’orgoglio per la prestazione dei suoi: “Mi rende orgoglioso l’atteggiamento di questi ragazzi che, nonostante il raggiungimento dell’obiettivo stagionale, danno tutto fino all’ultimo”.

Dall’altra parte, in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha scelto la strada dell’ironia per rispondere alle accuse del collega: “Ci sono le immagini, le vedrà tutta Italia, ha ragione Cuesta, mi sembrano tutte molto evidenti”, ha dichiarato sorridendo, lasciando chiaramente intendere di non condividere le lamentele avversarie. “Capisco la delusione di aver perso nel recupero. Loro hanno giocato con uno spirito straordinario. I numeri parlano da soli, gli episodi idem. Sarebbe stata una beffa perdere questa partita”.

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