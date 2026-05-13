C’è chi la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter la vivrà da protagonista in campo, e chi invece la porterà dentro il cuore da doppio ex: è il caso di Hernanes, il “Profeta”. Uno dei talenti più amati degli ultimi anni sia dal popolo biancoceleste che da quello nerazzurro.

Arrivato a Roma nel 2010, Hernanes ha lasciato un segno indelebile con la maglia della Lazio, culminato nella storica vittoria della Coppa Italia del 26 maggio 2013 contro la Roma. Poi il passaggio all’Inter, altra tappa importante della sua carriera italiana, prima dello Scudetto conquistato con la Juventus. Oggi, a poche ore dalla finale dell’Olimpico, il brasiliano è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per analizzare una sfida che si preannuncia intensissima: da una parte la squadra di Maurizio Sarri, chiamata all’impresa contro un’Inter campione d’Italia e reduce dal netto 3-0 rifilato proprio ai biancocelesti in campionato pochi giorni fa.

“Per sperare di vincere la Coppa Italia la Lazio deve rasentare la perfezione. E sperare che l’Inter non giochi da squadra immensa quale è…”, ha spiegato Hernanes, prima di tornare con la memoria a quella notte eterna del 2013: “Vincere una finale, in un derby contro la Roma, una gioia paragonabile a quella dello Scudetto vinto con la Juventus”.

LAZIO-INTER, L’INTERVISTA AL DOPPIO EX HERNANES | GUARDA IL VIDEO COMPLETO SUL CANALE YOUTUBE DI RADIO RADIO – LO SPORT