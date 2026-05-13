L’INTER BATTE 2-0 LA LAZIO, ALZA LA COPPA ITALIA E CHIUDE NEL MIGLIORE DEI MODI UNA STAGIONE STRAORDINARIA! La squadra di Cristian Chivu conquista così la decima Coppa Italia della propria storia, restando alle spalle soltanto della Juventus, ancora avanti con 15 successi.

Per il tecnico nerazzurro è una notte storica: al suo primo anno in panchina arriva infatti uno straordinario “doblete”, con Scudetto e Coppa Italia conquistati nella stessa stagione. Un’impresa che riporta la memoria ai tempi di José Mourinho, quando proprio Chivu era uno dei protagonisti in campo della leggendaria Inter del Triplete.

Per la Lazio l’impresa appariva complicata già alla vigilia, soprattutto dopo il pesante 0-3 incassato pochi giorni fa. Anche nella finale di Coppa Italia i biancocelesti hanno faticato contro un’Inter superiore sotto ogni aspetto.



Per i biancocelesti il trofeo avrebbe potuto rappresentare una svolta importante, sia dal punto di vista dell’umore sia per salvare almeno in parte l’annata. Così non è stato: la Lazio chiuderà, per il secondo anno consecutivo, fuori dalle competizioni europee.

Finale senza storia: l’Inter controlla, la Lazio non riesce a reagire

Al 14′ l’Inter sblocca la finale sugli sviluppi di calcio d’angolo. Dimarco disegna un corner perfetto, Thuram prolunga di testa e trova alle sue spalle Marusic, che nel tentativo di intervenire beffa goffamente Motta con una deviazione nella propria porta.

Il vantaggio indirizza immediatamente la partita. La Lazio accusa il colpo e fatica a reagire, mentre l’Inter prende il controllo del match grazie a un possesso palla ordinato e alla solita fluidità nella circolazione. I biancocelesti soffrono la qualità della costruzione nerazzurra e non riescono quasi mai ad alzare il ritmo.

Al 35′ arriva anche il raddoppio firmato da Lautaro Martinez. Grave errore di Nuno Tavares, che perde ingenuamente il pallone sotto la pressione di Dumfries: l’esterno olandese entra in area e serve un assist perfetto per il capitano argentino, che deve soltanto appoggiare in rete il pallone del 2-0.

Per Tavares si tratta di un errore che ricorda da vicino quello commesso nel derby dello scorso settembre, quando una sua disattenzione spalancò la strada a Rensch per l’assist decisivo a Lorenzo Pellegrini.

Nella ripresa il copione non cambia. L’Inter controlla senza particolari difficoltà, gestendo ritmo e possesso, mentre la Lazio riesce a rendersi pericolosa soltanto in un paio di occasioni con Noslin e Dia.