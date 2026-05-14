Colpo di scena per quel che concerne il futuro dell’allenatore del Genoa: ecco dove potrebbe andare in estate.

Nell’ultimo turno di campionato ha pareggiato con il suo Genoa sul campo della Fiorentina (0-0), ma nel weekend è in programma l’esame più importante per Daniele De Rossi che se la vedrà con il Milan di Allegri in un match decisivo per la volata Champions League. L’ex tecnico della Roma, però, non è sicuro di rimanere sulla panchina rossoblu anche l’anno prossimo e il suo futuro rischia di riservare un grande colpo di scena.

Secondo quanto evidenziato da ‘Calciomercato.it’, il Bologna sarebbe molto interessato al profilo di De Rossi e avrebbe intenzione di affidargli la guida tecnica della prima squadra in caso di separazione da Vincenzo Italiano, tecnico che ha ancora un anno di contratto.

De Rossi piace anche alla Fiorentina e c’è qualcuno che ha parlato anche di una sua possibile nomina come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, ma il Bologna ci crede ed è pronto ad affondare il colpo per l’eventuale sostituzione di Italiano. Come si concluderà secondo voi alla fine questa vicenda?