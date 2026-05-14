Una finale indecente. Franco Melli non usa mezzi termini dopo il ko della Lazio contro l’Inter in Coppa Italia: sul banco degli imputati finisce Maurizio Sarri, accusato di non aver saputo preparare degnamente la squadra in vista di un appuntamento così importante.

La Lazio perde la finale di Coppa Italia contro l’Inter e Franco Melli, voce storica di Radio Radio, affida la sua analisi a parole durissime. Non è una sconfitta qualunque: è la resa di una squadra che, secondo il commentatore, non ha mai davvero giocato la partita.

“Sarri: non puoi portare la Lazio a giocare una finale così indecente! Patric? Troppi giocatori impresentabili! Hai regalato la Coppa Italia a un’Inter normale, che gigioneggiava e basta…“

Le parole del celebre opinionista fotografano lo sconforto di una piazza intera. L’Inter, a detta del commentatore, non ha nemmeno dovuto sforzarsi: ha gestito la partita senza accelerare, mentre la Lazio non è riuscita a opporre alcuna reazione. Un’assenza di idee e di piano alternativo che Melli addossa direttamente alle responsabilità del tecnico biancoceleste.

La sentenza è netta: una squadra che arriva in finale di Coppa Italia con “giocatori impresentabili” in campo, senza la capacità di cambiare registro quando la partita non gira, non può ambire a nulla. E un allenatore che non riesce a costruire un piano B, per Melli, non merita di restare sulla panchina della Lazio.

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