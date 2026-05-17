La Roma si prende il Derby, vince 2 a 0 con doppietta di testa di Mancini, e con la sconfitta della Juventus si mette in posizione Champions a 90 minuti dalla fine del campionato. La domenica perfetta per i giallorossi, l’ennesimo disastro di un campionato terribile per i tifosi della Lazio. Con lo stadio vuoto e l’ennesima sconfitta, la partita della squadra di Sarri ha certificato la povertà della rosa allestita quest’anno. Il commento del Derby di Melli e Ferrajolo “A botta calda”: “Come non avevamo previsto che la Juventus avrebbe perso, non possiamo sapere cosa accadrà alla prossima. La Roma deve ancora vincere a Verona. La Lazio ha giocato meglio il primo tempo, la Roma molto meglio nel secondo tempo, questo perché la squadra di Sarri ha giocato per due risultati e nel primo tempo poteva andare in contropiede. Quando la Lazio ha subito il gol non potendo più difendere per ripartire la Lazio è crollata e la Roma ha fatto molto meglio”.

Melli: “Io credo che la vittoria sia meritata, la Roma ha sfiorato due volte il 3 a 0, addirittura è riuscita a far colpire un palo a Dovbyk che era completamente sparito. La Lazio nel secondo tempo è rimasta ad aspettare, ma è cresciuto tantissimo Dybala, uno si aspetta due gol da Malen, non si aspetterebbe mai due gol di testa di Mancini. Sempre con Gila e Cancellieri che sono li e fanno finta di niente, non si può continuare a marcare a zona. Nemmeno nei sogni più belli Mancini avrebbe sognato di fare tutto lui. Anche in difesa ha determinato la seconda piccola rissa della partita, e li ci sono stati due espulsi, uno per parte”.