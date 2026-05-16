Colpo di scena a Trigoria in vista del derby contro la Lazio: ecco cosa sta succedendo in queste ultime ore.

In casa Roma continua la marcia di avvicinamento al derby contro la Lazio, valido per la penultima giornata di Serie A e in programma domenica 17 maggio alle ore 12:00. I giallorossi attraversano un buonissimo momento e puntano a vincere per non perdere il treno Champions League, mentre Zaccagni e compagni vogliono assolutamente rialzare la testa dopo la sconfitta con l’Inter nella finale di Coppa Italia.

Intanto, però, ci sono pessime notizie per il club allenato da Gasperini e arrivano dal calciomercato. Tony D’Amico, che è in cima alla lista dei desideri della dirigenza capitolina per sostituire Massara come direttore sportivo e che piace anche al tecnico della Roma, sarebbe infatti vicinissimo alla firma con il Milan.

Lo riferisce il quotidiano ‘Tuttosport’, secondo cui l’ex Atalanta potrebbe firmare già nei prossimi giorni un contratto di due stagioni con il club rossonero: una vera e propria mazzata per la Roma che, dunque, sarà costretta a virare su altri profili per il ruolo di ds. Ora, però, la priorità rimane il derby con la Lazio di domenica e Gasp non vuole cali di concentrazione.