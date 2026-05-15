Pillon è il nuovo legale della famiglia del bosco: “Escludiamo adozione o affidamento dei minori”

L’avvocato Simone Pillon ha assunto la difesa della Famiglia del Bosco, la coppia di genitori stranieri – lei australiana, lui inglese – i cui figli minori sono stati collocati in una struttura dai servizi sociali. In diretta, Pillon ha tracciato un quadro della vicenda e delle prospettive future, affermando che l’obiettivo condiviso da tutti gli operatori coinvolti è il ritorno dei bambini con i loro genitori.

Nessun adozione, nessun affidamento: i bambini devono tornare a casa

Pillon ha chiarito di poter parlare solo nei limiti imposti dal mandato professionale, ma ha reso pubbliche tre informazioni che gli operatori stessi lo hanno autorizzato a diffondere. La prima e più rilevante riguarda il destino dei minori: “Non è minimamente pensabile né un affidamento ad altra famiglia, e ancor meno un’adottabilità dei minori”, ha dichiarato l’avvocato, aggiungendo di aver accolto con sollievo questa conferma dopo che alcune indiscrezioni di stampa avevano lasciato intendere un orientamento diverso.

Istruzione ed educazione: una distinzione chiave

Dopo aver chiarito che i genitori sono “due persone molto equilibrate e consapevoli”, il legale ha tenuto a precisare con forza che c’è una distinzione tra istruzione ed educazione. La famiglia ha scelto il sistema dell’homeschooling, riconosciuto dallo Stato italiano, e lo sta portando avanti regolarmente. L’avvocato ha richiamato le sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo e le indicazioni delle Nazioni Unite, che riconoscono ai genitori l’ultima parola sulla scelta del sistema educativo per i propri figli. “L’educazione unica di Stato esiste sotto i regimi”, ha affermato Pillon, ribadendo che in un sistema democratico lo Stato può esigere che l’istruzione sia garantita, ma non può imporre i criteri educativi.

Collocamento extrafamiliare fuori norma

Pillon richiama l’articolo 403 del codice civile, secondo cui il collocamento extrafamiliare dei minori deve essere l’ultima risorsa, da usare solo quando ogni altro intervento si sia rivelato inutile. Il Tribunale ha deciso diversamente, ma la difesa punta a trovare una soluzione. Nel frattempo i bambini restano in struttura, pur vedendo il padre ogni giorno. Un dettaglio significativo: la coppia aveva scelto l’Italia proprio per il suo forte senso della famiglia – una scelta che, col senno di poi, si è rivelata amara.