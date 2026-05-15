Lazio-Inter, scontro totale Orsi-Salomone: “Hai rotto le scatole! Me ne vado”

È tempo di processi in casa Lazio dopo la pesantissima sconfitta in finale di Coppa Italia contro l’Inter. Una notte amara che ha acceso polemiche, critiche e tensioni anche nel dibattito quotidiano su Radio Radio Mattino – Sport e News, dove il confronto tra Nando Orsi e Luigi Salomone è degenerato in uno scontro durissimo in diretta.

Tra accuse reciproche, analisi senza filtri e toni sempre più accesi, il botta e risposta ha raggiunto il punto di rottura quando il giornalista del tempo, esasperato, ha sbottato: “Hai rotto le scatole, me ne vado!”. Un episodio che fotografa perfettamente il clima pesante che si respira attorno al mondo biancoceleste dopo il ko contro i nerazzurri.

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Lazio-Inter, Franco Melli “A Botta Calda” ▷ “Non si può perdere così, l’Inter ha passeggiato!”

L’Inter supera 2-0 la Lazio, conquista la Coppa Italia e chiude nel migliore dei modi una stagione straordinaria. La squadra di Cristian Chivu porta così a casa la decima Coppa Italia della propria storia, restando alle spalle soltanto della Juventus.

Per il tecnico nerazzurro è una notte storica: al primo anno in panchina conquista infatti uno straordinario doblete, vincendo sia lo Scudetto che la Coppa Italia.

Serata amara invece per la Lazio, che sperava di salvare almeno in parte una stagione complicata attraverso il trofeo. I biancocelesti, però, hanno confermato le difficoltà già viste nelle ultime settimane e chiuderanno ancora una volta fuori dalle competizioni europee.

La finale si sblocca al 14’, quando Marusic devia nella propria porta un corner battuto da Dimarco e prolungato da Thuram. L’Inter prende il controllo della gara e al 35’ trova anche il raddoppio con Lautaro Martinez, bravo a sfruttare un grave errore di Nuno Tavares dopo il recupero palla di Dumfries.

Nella ripresa i nerazzurri gestiscono senza particolari problemi, mentre la Lazio riesce a rendersi pericolosa soltanto in rare occasioni con Noslin e Dia.

Il commento di Franco Melli “A Botta Calda“:

“Una serata amara, si può perdere ma non così. Abbiamo vissuto un monologo interista, anche se nel secondo tempo la Lazio ha avuto due volte l’occasione di riaprire la partita. Nel primo tempo, la Lazio è stata brutta, inguardabile, accartocciata. L’Inter ha poi passeggiata, si è resa protagonista di un’esibizione“.